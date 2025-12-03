T.C. OF ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.41283457-2024/427-Ceza Dava Dosyası

Vakhtang ve Marıne'den olma 11/09/1978 doğumlu Batum nüfusuna kayıtlı sanık Tengız Nebıerıdze hakkında Of Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 04.04.2018 tarih 2018/526 soruşturma, 2018/221 esas, 2018/221 iddianame numarası ile6545 sayılı kanun ile değişik 5607 sayılı kanunun 3/18-son maddesi delaleti ile aynı kanunun 3/1 maddesi uyarınca mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda mahkememizin 17.12.2024 tarih ve 2024/427 esas 2024/730 karar sayılı ilamı ile sanık Tengız Nebıerıdze 'nin eylemine uyan6545 sayılı kanun ile değişik 5607 sayılı kanunun 3/18-son maddesi delaleti ile aynı kanunun 3/1 maddesi uyarınca10 ay hapis ve 1 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen kararın tüm aramalara rağmen sanık Tengız Nebıerıdze'ye tebliğ edilemediği, sanığın tebligata yarar açık adresinin de tespit edilemediği anlaşılmakla sanığa 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28., 29. ve 30.maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden hazırlanan ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 hafta içinde muhatabın bulunduğu yer mahkemesine veya mahkememize dilekçe vermek, mahkememizde tutanağa geçirmek üzere zabıt katibine beyanda bulunarak Trabzon Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edebileceği, karara süresi içerisinde itiraz edilmemesi halinde kararın kesinleşeceği ve yerine getirileceği ilanen tebliği olunur. 24.11.2025

