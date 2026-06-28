T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/845 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/845 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Beydağ İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 122 ada 9 parsele kayıtlı 405,00 m² yüzölçümlü ''Arsa'' nitelikli taşınmazdır. Taşınmazın imar durumu; onaylı imar planı sınırları içinde, ayrık nizam 2 katlı konut imarlıdır. Taşınmazın Konumu Dava konusu taşınmaz ilçede merkezi konumda; Beydağ Belediye binasına 500 metre, Kaymakamlık binasına 700 metre mesafededir. Parselde bulunan betonarme yapı bodrum, zemin+1 kattan oluşmaktadır. Bodrum katında ön cephede arazi kotundan dolayı tamamen gömülü, arka cephede otopark araç girişi ve depo girişi olacak şekilde kot bölüm olarak tasarlanmıştır. Zemin kat; açık mutfak, salon, koridor, banyo-tuvalet ve terastan oluşmaktadır. Mesken içten merdivenlidir. 1. Kat ise 3 oda ve banyodan oluşmaktadır. Yapının çatısı ahşap karkas, üzeri marsilya kiremit ile kaplıdır. Odaların zeminleri laminant parke, ıslak hacimler seramik ile kaplıdır. Duvarları plastik boyalı, tavanları alçıdır. Mesken giriş kapısı çelik, iç kapılar lamine malzemedir. Dış kapı ve pencere doğramaları plastik malzemedir ve panjurludur. Isıtma şekli doğalgaz kombidir. Yaklaşık 10 yıllıktır. Elektrik, suyu, doğalgaz bağlantısı bulunmaktadır. Belediye altyapı imkanlarından faydalanmaktadır. Yapının toplam alanı 199,00 m2 dir. Hissesi tamdır.

Adresi : Beydağ İlçesi Cumhuriyet Mah.122 Ada 9 Parsel Beydağ / İZMİR

Yüzölçümü : 405 m2

İmar Durumu :Yukarıda izah edildiği gibidir

Kıymeti : 8.429.921,37 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.,

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 10:16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:16 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 10:16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 10:16

24/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02498893