T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/967 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/967 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Beydağ İlçe, Beydağ Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi Mevkii, 1846 Parselde kayıtlı tapuda arsa vasfında160,00 m² taşınmaz.. Taşınmaz üzerinde 2 katlı betonarme yapı bulunmaktadır. Dubleks meskendir. Arka cephesinde bahçe ve yan cephesinde garaj bulunmaktadır. zemin katında salon, açık mutfak, tuvalet; 1.katında 3 oda, banyo ve teras alanı bulunmaktadır. İçten merdivenlidir. Isıtma şekli doğalgaz kombidir. Meskenin net alanı 145,00 m², garaj 13,00 m², depo 5,00 m² olmak üzere toplam brüt alanı 163,00 m² dir. Borçlunun hissesi tamdır.

Adresi : Cumhuriyet Mahallesi Menekşe Sokak No:15 Beydağ/İzmir

Yüzölçümü : 160,00 m2

İmar Durumu : Bitişik nizam 3 kat konut imarlıdır

Kıymeti : 6.200.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Nin ipoteği bulunmaktadır.6.000.000,00 TL nin altında satışa muvafakatı olmadığından SATIŞ 6.000.000,00 TL den başlayacaktır Bu bedelin altında teklif verilmesi halinde satışa devam edilecek satış 2.güne bırakılacak, ikinci ihale tarihinde de 6.000.000,00 TL ve üstünde alıcı çıkmaması durumunda satış düşürülecektir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 10:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:15

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 10:15

18/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02405049