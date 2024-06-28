T.C. ÖDEMİŞ AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2023/464 Esas

DAVALI : 1- FIRAT BAYAT Yeni Mah. Aegen Park Sitesi A Blok No:56 D:2 Didim/ AYDIN

Davacı Merve İNAL SÖZNMEZOĞLU tarafından aleyhinize açılan Evlenen Kadının Önceki Soyadını Kullanmasına İzin Verilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize, adresinizden taşındığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 18.09.2024 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz taktirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz taktirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde dilekçenizde göstermiş olup da henüz sunmadığınız belgelerin getirilebilmesi için gerekli açıklamayı yapmanız, bu hususların öngörülen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02052236