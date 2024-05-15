T.C. ÖDEMİŞ AİLE MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2023/464 Esas

DAVALI : FIRAT BAYAT Yeni Mah. Aegen Park Sitesi A Blok No:56 D:2 Didim/ AYDIN

Davacı Merve İNAL SÖNMEZOĞLU tarafından aleyhinize açılan velayeten soyadının değiştirilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili 21.07.2023 günlü dilekçesiyle, tarafların İzmir 5.Aile Mahkemesi'nin 2018/844 Esas 2019/543 Kararı ile boşandıklarını, davalının sadece maddi manevi ve nafakayı istinaf etmesi üzerine İzmir BAM 2.H.D.2021/111 Esas 2022/2260 Karar sayılı ilamı ile 25.03.2023 tarihinde kesinleştiğini, tarafların evliliklerinden Eren Aras isimli bir tane müşterek çocuklarının bulunduğunu, küçüğün doğumundan 6 ay sonra davalının evi terk edip gittiğinin ve bir daha da arayıp sormadığının, boşanmayı ve küçüğün velayetini vermeyi kabul ettiğinin ancak nafaka ve tazminatı kabul etmediği için boşanma kararını İstinaf ettiğinin, küçüğün hiç bir zaman yanında olmadığını, biyoloji baba olmadan öteye geçemediğini, davalıya hiç bir şekilde ulaşılamadığını, küçüğün tüm işlemleri ile davacının ilgilenmesi, küçükle soyadlarının farklı olması ve davalının küçükle hiçbir şekilde ilgilenmemesi sebebiyle ilgili davayı açmış olduğu, yapılan tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresiniz temin edilemediğinden, dava dilekçesi ve tensip zaptı tarafınıza tebliğ edilememiş olup, iş bu ilanın yayınlanmasından itibaren 2 hafta içinde davaya karşı cevap vermeniz veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz,aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunup karar verileceği hususu tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 07.03.2024

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Basın No: ILN02031876