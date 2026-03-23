T.C. ÖDEMİŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. ÖDEMİŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
ESAS NO : 2025/30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda esas numaraları yazılı dosyalar ile davalılar hakkında Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır.

Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazların Tedaş Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur. 03/03/2026

Sıra no Esas no İli İlçesi Mahalle Ada no Parsel no Malikler Mülkiyet m² İrtifak m²
1 2026/30 İzmir Ödemiş Çaylı 102 11 -SEYFETTİN SERT
-ZEKİ BULUT		   42,27
2 2026/32 İzmir Ödemiş Eselli   79 -İSMAİL BAL
-YAKUP DERELİ		   1445,67
3 2026/34 İzmir Ödemiş Eselli   1156
1111		 -MURTAZA YETİŞ 26,52 171,26
873,18
4 2026/36 İzmir Ödemiş Kaymakçı   1188 -İBRAHİM DAĞLI 28,09 112,19
5 2026/38 İzmir Ödemiş Kurucuova 102 9 -ALİ GÜMÜŞÇAY
-ŞEFİKA İÇEL
-ŞENAY ÇALIK
-YÜKSEL ÇELİK
-ZELİHA TÜYENE
-MÜNEVVER GÜMÜŞÇAY		 11,73 659,71
6 2026/40 İzmir Ödemiş Eselli   50 -MEHMET KOÇYİĞİT 12,6 422,43
7 2026/42 İzmir Ödemiş Kurucuova 104 12 -FATMA BİÇER
-GÜLSEVER CUN
-NAFİZE ASLAN
-ÜMRAN YATAR		   781,05
8 2026/44 İzmir Ödemiş Seyrekli 105 3 -SADIK KOCABIYIK 13,32 1195,95
9 2026/46 İzmir Ödemiş Seyrekli 107 5 -EMİNE TURAN
-MAKBULE KOYUNCU
-MUNİS ALTINAYAR		   299,71
10 2026/48 İzmir Ödemiş Karadoğan   495 -FATMA PEZÜK   2345,8
11 2026/50 İzmir Ödemiş Demircili   1123 -AYLA BAYKAN
-AYNUR ÇİFTÇİ
-FATMA YAŞLIOĞLU
-HÜSEYİN UYAR
-HÜSNÜ YAŞLIOĞLU
-İBRAHİM UYAR
-İSMAİL FIRTINA
-MEHMET UYAR
-MUAZZEZ BAŞ
-NAZMİTTİN UYAR
-NAZMİYE KARA
-NURHAN BODUR
-ÜLFET DURAN
-ADEM UYAR		 24,71 1600,72
12 2026/52 İzmir Ödemiş Demircili   1125 -ZEHRA TEKERLEKÇİ 21,86 595,94
13 2026/54 İzmir Ödemiş Demircili   1086 -MEHMET ÖZCAN
-VESİLE GACAR		   237,97
14 2026/56 İzmir Ödemiş Demircili   1372 -NURİTTİN DURAN
-SACİDE DENİZ
-ZEKİYE DURAN		   1389,58
15 2026/58 İzmir Ödemiş Yeniköy   483 -AYŞE ERTAN 21,83 1266,23
16 2026/60 İzmir Ödemiş Karadoğan   857 -MUAMMER KAVAK
-ZÜHRE KAVAK
-İSMAİL KAVAK
-MEHMET ALİ KARAGÜLMEZ		   686,21
17 2026/62 İzmir Ödemiş Sekiköy   268 -ÜLKÜ GÜRER   962,33
18 2026/64 İzmir Ödemiş Kayaköy   595 -AHMET APPAK
-ALİ ATEŞ
-ARZU ATEŞ
-HASAN ATEŞ
-HATİCE ALYÖRÜK
-HATİCE APPAK
-KADİRİYE ATEŞ		 15,80 1381,45

Basın No: ILN02428529