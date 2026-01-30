T.C. ÖDEMİŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/147- 148 Esaslar
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırmayı yapan davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda dosya numaraları yazılı dosyalar ile davalılar hakkında Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur. 17/09/2025
|Sıra no
|Esas no
|İli
|İlçesi
|Mahalle
|Ada no
|Parsel no
|Malikler
|Mülkiyet
m2
|İrtifak
m2
|01
|2025/147
|İzmir
|Ödemiş
|Seyrekli
|-
|1362
|Mehmet
Yalçın
|449,47
|-
|02
|2025/148
|İzmir
|Ödemiş
|Seyrekli
|-
|1370
|Esma Ünlü
Fadime Okatan
Melek Ürkmez
|313,55
|-
