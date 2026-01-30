  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. ÖDEMİŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. ÖDEMİŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/147- 148 Esaslar

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından aşağıda dosya numaraları yazılı dosyalar ile davalılar hakkında Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmıştır. Aşağıda vasıfları yazılı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur. 17/09/2025

Sıra no Esas no İli İlçesi Mahalle Ada no Parsel no Malikler Mülkiyet
m2		 İrtifak
m2
01 2025/147 İzmir Ödemiş Seyrekli - 1362 Mehmet
Yalçın		 449,47 -
02 2025/148 İzmir Ödemiş Seyrekli - 1370 Esma Ünlü
Fadime Okatan
Melek Ürkmez		 313,55 -

#ilangovtr

Basın No: ILN02390438