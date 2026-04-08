Resmi İlanlar T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NUMARALARI:
2026/75 -81-84-89-91-94-85-95-10-104-105-109-111-114-115-121
2026/124-125-129-131-134-135-141-144

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğünce mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere;

İzmir ili, Ödemiş ilçesinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.

Tablo

SIRA NOESAS NOİLÇE MAHALLE MEVKİADA - PARSELMALİKLER
1. 2026/75 Ödemiş İlçesi
Yusufdere Mahallesi		 86 parsel Semiha Ünlü
Mustafa Ünlü
Veysel Ünlü
Hasan Ünlü
Nursel Ünlü
Aptullah Kavruk
Keziban Canseven
Mustafa Kavruk
Nefise Bardakçıoğlu
Ayşe Özdemir
Şakir Günhan
2. 2026/81 Ödemiş İlçesi
Bülbüller Mahallesi		 101 ada 110 parsel Müzeyyen Duran
3. 2026/84 Ödemiş İlçesi
Veliler Mahallesi		 101 ada 149 parsel Fatma Okan
Kadriye Emirbaş
Elif Baştürk
Ömriye Ak
Şadiye Yinay
Elif Baytekin
Selma Hardal
Bekir Baytekin
Kader Akar
Kerem Ali Kılıç
Sude Sezer
4. 2026/89 Ödemiş ilçesi
Veliler Mahallesi		 102 ada 16 parsel Bekir Canseven
Mustafa Canseven
Havva Odabaşı
Murat Canseven
5. 2026/91 Ödemiş İlçesi
Veliler Mahallesi		 101 ada 152 parsel Mehmet Ak
6. 2026/94 Ödemiş ilçesi
Süleymanlar Mahallesi		 103 ada 29 parsel İbrahim Sezgin
7. 2026/85 Ödemiş İlçesi
Veliler Mahallesi		 110 ada 5 parsel Zeynep Şen
8. 2026/95 Ödemiş İlçesi
Süleymanlar Mahallesi		 111 ada 44 parsel Celal Sezgin
9. 2026/101 Ödemiş İlçesi
Kızılca Mahallesi		 101 ada 165 parsel Mustafa Sert
10. 2026/104 Ödemiş İlçesi
Kızılca Mahallesi		 101 ada 203 parsel Meryem Acar
11. 2026/105 Ödemiş İlçesi
Kızılca Mahallesi		 101 ada 200 parsel Feride Sert
12. 2026/109 Ödemiş ilçesi
Kızılca Mahallesi		 121 ada 13 parsel Minnes Sülün
Mustafa Çınar
Meryem Acar
İzzet Çınar
Nazmiye Şeker
Selim Çınar
Refik Çınar
Necdet Çınar
13. 2026/111 Ödemiş İlçesi
Kızılca Mahallesi		 108 ada 45 parsel Mehmet Şen
14. 2026/114 Ödemiş İlçesi
Kızılca Mahallesi		 101 ada 226 parsel İbrahim Sert
15. 2026/115 Ödemiş İlçesi
Kerpiçlik Mahallesi		 185 ada 45 parsel Mehmet Savrim
16. 2026/121 Ödemiş İlçesi
Kerpiçlik Mahallesi		 130 ada 55 parsel Hasan Top
17. 2026/124 Ödemiş İlçesi
Kerpiçlik Mahallesi		 129 ada 23 parsel Besim Ece
18. 2026/125 Ödemiş İlçesi
Kerpiçlik Mahallesi		 129 ada 20 parsel Fatma İlhan
19. 2026/129 Ödemiş İlçesi
Kerpiçlik Mahallesi		 171 ada 93 parsel Kamil Mete
20. 2026/131 Ödemiş İlçesi
Kerpiçlik Mahallesi		 148 ada 4 parsel Hüseyin İmal
21. 2026/134 Ödemiş İlçesi
Kerpiçlik Mahallesi		 149 ada 24 parsel Hüseyin İmal
22. 2026/135 Ödemiş İlçesi
Köseler Mahallesi		 226 ada 10 parsel Süreyya Özbiçerler
23. 2026/141 Ödemiş İlçesi
Köseler Mahallesi		 228 ada 54 parsel İsmail Türk
24. 2026/144 Ödemiş İlçesi
Seyrekli Mahallesi		 108 ada 5 parsel Hilmiye Özçoban
Sevcan Gökçen

Basın No: ILN02441962