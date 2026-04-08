T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NUMARALARI:
2026/75 -81-84-89-91-94-85-95-10-104-105-109-111-114-115-121
2026/124-125-129-131-134-135-141-144
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğünce mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere;
İzmir ili, Ödemiş ilçesinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.
Tablo
|SIRA NO
|ESAS NO
|İLÇE MAHALLE MEVKİ
|ADA - PARSEL
|MALİKLER
|1.
|2026/75
|Ödemiş İlçesi
Yusufdere Mahallesi
|86 parsel
|Semiha Ünlü
Mustafa Ünlü
Veysel Ünlü
Hasan Ünlü
Nursel Ünlü
Aptullah Kavruk
Keziban Canseven
Mustafa Kavruk
Nefise Bardakçıoğlu
Ayşe Özdemir
Şakir Günhan
|2.
|2026/81
|Ödemiş İlçesi
Bülbüller Mahallesi
|101 ada 110 parsel
|Müzeyyen Duran
|3.
|2026/84
|Ödemiş İlçesi
Veliler Mahallesi
|101 ada 149 parsel
|Fatma Okan
Kadriye Emirbaş
Elif Baştürk
Ömriye Ak
Şadiye Yinay
Elif Baytekin
Selma Hardal
Bekir Baytekin
Kader Akar
Kerem Ali Kılıç
Sude Sezer
|4.
|2026/89
|Ödemiş ilçesi
Veliler Mahallesi
|102 ada 16 parsel
|Bekir Canseven
Mustafa Canseven
Havva Odabaşı
Murat Canseven
|5.
|2026/91
|Ödemiş İlçesi
Veliler Mahallesi
|101 ada 152 parsel
|Mehmet Ak
|6.
|2026/94
|Ödemiş ilçesi
Süleymanlar Mahallesi
|103 ada 29 parsel
|İbrahim Sezgin
|7.
|2026/85
|Ödemiş İlçesi
Veliler Mahallesi
|110 ada 5 parsel
|Zeynep Şen
|8.
|2026/95
|Ödemiş İlçesi
Süleymanlar Mahallesi
|111 ada 44 parsel
|Celal Sezgin
|9.
|2026/101
|Ödemiş İlçesi
Kızılca Mahallesi
|101 ada 165 parsel
|Mustafa Sert
|10.
|2026/104
|Ödemiş İlçesi
Kızılca Mahallesi
|101 ada 203 parsel
|Meryem Acar
|11.
|2026/105
|Ödemiş İlçesi
Kızılca Mahallesi
|101 ada 200 parsel
|Feride Sert
|12.
|2026/109
|Ödemiş ilçesi
Kızılca Mahallesi
|121 ada 13 parsel
|Minnes Sülün
Mustafa Çınar
Meryem Acar
İzzet Çınar
Nazmiye Şeker
Selim Çınar
Refik Çınar
Necdet Çınar
|13.
|2026/111
|Ödemiş İlçesi
Kızılca Mahallesi
|108 ada 45 parsel
|Mehmet Şen
|14.
|2026/114
|Ödemiş İlçesi
Kızılca Mahallesi
|101 ada 226 parsel
|İbrahim Sert
|15.
|2026/115
|Ödemiş İlçesi
Kerpiçlik Mahallesi
|185 ada 45 parsel
|Mehmet Savrim
|16.
|2026/121
|Ödemiş İlçesi
Kerpiçlik Mahallesi
|130 ada 55 parsel
|Hasan Top
|17.
|2026/124
|Ödemiş İlçesi
Kerpiçlik Mahallesi
|129 ada 23 parsel
|Besim Ece
|18.
|2026/125
|Ödemiş İlçesi
Kerpiçlik Mahallesi
|129 ada 20 parsel
|Fatma İlhan
|19.
|2026/129
|Ödemiş İlçesi
Kerpiçlik Mahallesi
|171 ada 93 parsel
|Kamil Mete
|20.
|2026/131
|Ödemiş İlçesi
Kerpiçlik Mahallesi
|148 ada 4 parsel
|Hüseyin İmal
|21.
|2026/134
|Ödemiş İlçesi
Kerpiçlik Mahallesi
|149 ada 24 parsel
|Hüseyin İmal
|22.
|2026/135
|Ödemiş İlçesi
Köseler Mahallesi
|226 ada 10 parsel
|Süreyya Özbiçerler
|23.
|2026/141
|Ödemiş İlçesi
Köseler Mahallesi
|228 ada 54 parsel
|İsmail Türk
|24.
|2026/144
|Ödemiş İlçesi
Seyrekli Mahallesi
|108 ada 5 parsel
|Hilmiye Özçoban
Sevcan Gökçen
#ilangovtr
Basın No: ILN02441962