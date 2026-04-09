T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
T.C. ÖDEMİŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NUMARALARI:
2026/76-80-82-86-90-92-96-100-102-106-110
2026/112-116-120-122-126-130-132-136-140-142
2026/76-80-82-86-90-92-96-100-102-106-110
2026/112-116-120-122-126-130-132-136-140-142
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğünce mahkememize açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere;
İzmir ili, Ödemiş ilçesinde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.
|SIRA NO
|ESAS NO
|İLÇE MAHALLE MEVKİ
|ADA - PARSEL
|MALİKLER
|1.
|2026/76
|Ödemiş İlçesi, Yusufdere Mahallesi
|93 parsel
|Fatma Elmas
|2.
|2026/80
|Ödemiş İlçesi, Bülbüller Mahallesi
|140 parsel
|Mustafa Şenol
|3.
|2025/82
|Ödemiş İlçesi, Bülbüller Mahallesi
|101 ada, 104 parsel
|Başak TÜMTÜRK
|4.
|2026/86
|Ödemiş ilçesi, Veliler Mahallesi
|110 ada, 3 parsel
|Zeynep Şen
|5.
|2026/90
|Ödemiş ilçesi, Veliler Mahallesi
|101 ada 21 parsel
|Hüseyin Er
|6.
|2026/92
|Ödemiş İlçesi Süleymanlar Mahallesi
|117 ada, 29 parsel
|Mehmet Doğu
|7.
|2026/96
|Ödemiş İlçesi, Kızılca Mahallesi
|101 ada, 121 parsel
|Filizan Çetin Kezban Sülün Minnes Sülün Tuğçe Sülün
|8.
|2026/100
|Ödemiş İlçesi, Kızılca Mahallesi
|101 ada, 164 parsel
|Ayşe Top
|9.
|2026/102
|Ödemiş İlçesi, Kızılca Mahallesi
|101 ada, 185 parsel
|Sabriye Eren
|10.
|2026/106
|Ödemiş İlçesi, Kızılca Mahallesi
|121 ada, 74 parsel
|Sabiriye Temel
|11.
|2026/110
|Ödemiş İlçesi Kızılca Mahallesi
|121 ada, 49 parsel
|Mehmet Doğu
|12.
|2026/112
|Ödemiş İlçesi, Kızılca Mahallesi
|101 ada, 150 parsel
|Filizan Çetin Kezban Sülün Minnes Sülün Tuğçe Sülün
|13.
|2026/116
|Ödemiş İlçesi, Kerpiçlik Mahallesi
|142 ada, 15 parsel
|Veysel Top
|14.
|2026/120
|Ödemiş İlçesi Kerpiçlik Mahallesi
|183 ada, 10 parsel
|Necla Acar
|15.
|2026/122
|Ödemiş İlçesi, Kerpiçlik Mahallesi
|130 ada, 5 parsel
|Hatice İmal
|16.
|2026/126
|Ödemiş İlçesi, Kerpiçlik Mahallesi
|129 ada, 9 parsel
|Ali Top
|17.
|2026/130
|Ödemiş İlçesi, Kerpiçlik Mahallesi
|171 ada, 81 parsel
|Mehmet Sülün
|18.
|2026/132
|Ödemiş İlçesi Kerpiçlik Mahallesi,
|149 ada, 20 parsel
|Hüseyin İmal
|19.
|2026/136
|Ödemiş İlçesi, Köseler Mahallesi
|226 ada, 9 parsel
|Ayşe Çobaner
|20.
|2026/140
|Ödemiş İlçesi, Köseler Mahallesi
|230 ada, 7 parsel
|İbrahim Güler
|21.
|2026/142
|Ödemiş İlçesi, Köseler Mahallesi
|230 ada, 1 parsel
|İsmail TÜRK
Basın No: ILN02442153