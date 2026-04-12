T.C. ÖDEMİŞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

İ L A N

ESAS SAYISI : 2023/598 Esas

DAHİLİ DAVALI ELİZ LÜKS [Veli MEHMET SERKAN LÜKS] - 20228265210

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) ilişkin davanın yapılan yargılamasının ara kararı gereğinde;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davaya konu taşınmaz olan İzmir ili, Ödemiş ilçesi, Adagide mah. 411 ada 20 parsel ve Adagide mah. 308 ada 16 parsel sayılı taşınmazdaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememiz Dahili Davalı Eliz Lüks [veli Mehmet Serkan Lüks]'e mernis ve yurtdışı adreslerine tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve ön inceleme duruşma gününün T.K.' nun 28-31 maddeleri uyarınca ilanen tebliğine, ilandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına ve bu tarihten sonra 2 hafta içinde cevap ve delil sunmanıza, aksi halde HMK 128. Maddesi uyarınca dava dilekçesinde ileri sürülen hususların inkar edilmiş sayılacağı ve Durusma Günü: 09/07/2026 günü saat: 09:55' da mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda devam olunacağı ilan olunur. 09/04/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02445710