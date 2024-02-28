T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024-02-28 00:00:00 -
T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/70 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı SÜLEYMAN YILMAZLAR arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
İzmir ili, Ödemiş ilçesi, Kaymakçı Mahallesi, 110 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmazın 28,09 m²'lik kısmının mülkiyet, 1.865,04 m²lik kısmının daimi irtifak alanı olarak kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur.19/02/2024
#ilangovtr
Basın No: ILN01991935