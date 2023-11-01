T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2023-11-01 00:00:00 -
T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/579 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , NİMET TAŞAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Çayır Mahallesi 212 ada 32 parsel sayılı taşınmazın 6,25 m2'lik kısmının mülkiyet, 377,14 m2 lik kısmının daimi irtifak hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur. 25/10/2023
#ilangovtr
Basın No: ILN01920683