  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Resmi İlanlar T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-11-01 00:00:00 -

T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/579 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , NİMET TAŞAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Çayır Mahallesi 212 ada 32 parsel sayılı taşınmazın 6,25 m2'lik kısmının mülkiyet, 377,14 m2 lik kısmının daimi irtifak hakkının kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur. 25/10/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01920683