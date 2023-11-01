T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2023-11-01 00:02:00 -
T.C. ÖDEMİŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/575 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , ALİ AYDINLI arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
İzmir İli, Ödemiş İlçesi,Çayır Mahallesi 188 ada 1 parsel sayılı tamamı 5.744,51 m2'lik taşınmazın 14,04 m2 mülkiyet, 812,78 m2 daimi irtifak hakkı tesisinin kamulaştırılması için taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi uyarınca ilan olunur. 17/10/2023
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Basın No: ILN01920653