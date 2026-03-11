  • İSTANBUL
T.C. NUSAYBİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C. NUSAYBİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2025/202 Esas
02.03.2026
 
İ L A N
 
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
 
Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı şahıs hakkında Gaiplik davası açılmış olup, iş bu Gaiplik davasının duruşması 09/09/2026 günü, saat 09:00'a bırakılmıştır.
 
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen Osman GÖK hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
 
GAİPLİK İLANI
 
TC KİMLİK NO : 36856993166

ADI SOYADI : OSMAN GÖK

BABA ADI : SAİT

ANA ADI : KADRİYE

DOĞUM TARİHİ : 20/09/1967

DOĞUM YERİ : NUSAYBİN

