T.C. NUSAYBİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. NUSAYBİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Sayı : 2025/202 Esas
02.03.2026
İ L A N
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı şahıs hakkında Gaiplik davası açılmış olup, iş bu Gaiplik davasının duruşması 09/09/2026 günü, saat 09:00'a bırakılmıştır.
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen Osman GÖK hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
GAİPLİK İLANI
TC KİMLİK NO : 36856993166
ADI SOYADI : OSMAN GÖK
BABA ADI : SAİT
ANA ADI : KADRİYE
DOĞUM TARİHİ : 20/09/1967
DOĞUM YERİ : NUSAYBİN
#ilangovtr
Basın No: ILN02419911