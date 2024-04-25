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Resmi İlanlar T.C. NUSAYBİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. NUSAYBİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-04-25 00:00:00 -

T.C. NUSAYBİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/516 Esas

Mahkememizde görülmekte bulunan mirasçılık belgesinin istemi davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

"Hasan kızı Halime Kaya" nın mirasçılarının tespit edilememesi nedeniyle TMK 594 maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren başlayarak hak sahiplerinin en geç bir (1) yıl içinde mirasçılık sıfatlarını mahkememizin dosyasına bildirmeleri aksi takdirde miras sebebiyle istihkak davası açmak hakkı saklı kalmak üzere mirasçılarının Hazine olduğunun tespitine karar verileceği hususu İLAN olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02008109