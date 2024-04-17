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Resmi İlanlar T.C. NUSAYBİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. NUSAYBİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-04-17 00:00:00 -

T.C. NUSAYBİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Sayı : 2023/528 Esas

13/03/2024

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

 

Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı şahıs hakkında Gaiplik davası açılmış olup, iş bu Gaiplik davasının duruşması 23/10/2024 günü, saat 09:05'e bırakılmıştır.

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen Servet AKTAŞ hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 13/03/2024

GAİPADAYI :

TC KİMLİK NO : 31745163842
ADI SOYADI : SERVET AKTAŞ
BABA ADI : BEŞİR
ANA ADI : VESİLE
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1967
DOĞUM YERİ : NUSAYBİN

#ilangovtr

Basın No: ILN02017401