T.C. NUSAYBİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
2024-04-17 00:00:00 -
T.C. NUSAYBİN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
Sayı : 2023/528 Esas
13/03/2024
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı şahıs hakkında Gaiplik davası açılmış olup, iş bu Gaiplik davasının duruşması 23/10/2024 günü, saat 09:05'e bırakılmıştır.
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen Servet AKTAŞ hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 13/03/2024
GAİPADAYI :
TC KİMLİK NO : 31745163842
ADI SOYADI : SERVET AKTAŞ
BABA ADI : BEŞİR
ANA ADI : VESİLE
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1967
DOĞUM YERİ : NUSAYBİN
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Basın No: ILN02017401