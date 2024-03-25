T.C. NUSAYBİN 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Dosya No : 2022/545 Esas

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Mahkememizce verilen 06/06/2023 tarihli ve 2022/545 Esas, 2023/368 Karar sayılı ilam ile sanık Muhammed Tahir ve Fahriye oğlu, 25/01/1993 Kamışlı doğumlu, sanık AHMET AHMED hakkında yapılan yargılama sonucunda;

Dolandırıcılık suçundan neticeten 10 Ay hapis ve 80,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, verilen karar TCK 51.madde uyarınca ertelenmesine ve 1 Yıl denetim süresine tabi tutulmasına, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanetinin 2021/262 sırasında kayıtlı "kapalı ve OYİ-B-2016-140374 seri numaralı delil poşeti içerisinde olduğu belirtilen "01 nolu bulgu biyolojik svap" bulgularının kişisel veri içerme ihtimaline binaen karar kesinleştiğinde İMHASINA karar verilmiş, sanık tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29.maddeleri uyarınca ilan tarihinden 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 GÜN içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine sözlü beyanda bulunmak veyahut bir başka mahkeme aracılığıyla dilekçe gönderilmek, cezaevinde bulunanlar ise ayrıca bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunup tutanağa geçirilmek suretiyle veya bu hususta dilekçe vermek suretiyle DİYARBAKIR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu İLAN OLUNUR.

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Basın No: ILN02008135