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Resmi İlanlar T.C. NURDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. NURDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2024-03-15 00:00:00 -

T.C. NURDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/119 Esas
 
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli Nurdağı İlçesi Başpınar Mahallesi

ADA NO : 685

PARSEL NO : 110

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi Başpınar Mah. 685 Ada 110 parsel sayılı numaralı taşınmazın bedel tespitinin yapılarak taşınmaz mülkiyetinin TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI adına tapuya kesin tescili talep etmiştir.

Taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememizin yukarıda belirtilen esas sayılı dosyasına sunması ile ilerde belirlenecek ve kendilerine gün ve saati bildirilecek ön inceleme duruşmasında bizzat hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi takdirde HMK'nın 147. maddesi gereğince yargılamaya yokluklarında devam olunacağı hususu, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02001658