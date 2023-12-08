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Resmi İlanlar T.C. NURDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. NURDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-12-08 00:01:00 -

T.C. NURDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/307 Esas

Davacı MEHMET YATMAZ tarafından dava konusu olan Gaziantep ili, Nurdağı ilçesi, Başpınar 1 Mah. 50-70-865 parseller arasında bulunan yaklaşık 1 dönüme tekabül eden taşınmaz ile yine parsel 865 içerisinde yer alan, parseller 240-179-870 arasında yer alan yaklaşık 3,5-4 dönüm civarında olan taşınmazlar hakkında; Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu tarım arazisi hakkında hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içinde Mahkememize başvurmaları gereği ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01945558