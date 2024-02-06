T.C. NURDAĞI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



ESAS NO : 2023/131 Esas

DAVALILAR : ALİ CEYLAN (T.C.42658213944)

MEHMET ALİ CEYLAN (T.C. 42661213870)

Mahkememizde görülen Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1-H.M.K.'nın 137. Madde hükmü gereğince ön inceleme aşamasına geçilerek, bu hususta gün verilmesine,

2-Sulh için gerekli hazırlığın duruşma gününe kadar yapılmasına,

3-Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde gelmeyen tarafından HMK 139 maddesi gereği yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğine,

4-Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgelerin (ve dayanılmış ise tanık listesinin) mahkememize ibraz edilmesi veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirilebilmesi için açıklama yapılması için tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre verilmesine, aksi halde dayanılan fakat ibraz edilmeyen bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı hususunun ihtarına,

5-HMK 147. Maddesi gereğince taraflara belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluklarında hüküm verileceğinin ihtarı ile bu ihtarı içeren davetiye tebliğine,

Duruşma Günü: 14/03/2024 günü saat 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK m.150 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi Ve Duruşma Günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 20/01/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN01977678