T.C. NURDAĞI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
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T.C. NURDAĞI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Hakaret suçundan İbrahim ve Medine oğlu, 20/04/1994 Nurdağı doğumlu, ALİ AKŞAHİN hakkında açılan kamu davasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.
Sanık tüm aramalara rağmen bulunamamış, GEREKÇELİ KARAR tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, karar verilmiştir.
Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.
Gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt kâtibine, bulunduğu açık/kapalı ceza infaz kurumunda cezaevi katibine beyanda bulunmak suretiyle GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere istinaf olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02591314