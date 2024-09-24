T.C. NİZİP AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

ESAS NO : 2022/735 Esas

DAVALI : MURAT ÖZKAPLAN Karşıyaka Mah 559 Nolu Sokak No:7 Birecik/ ŞANLIURFA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize gerekçeli kararın tebliğine ilişkin davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1- Davacının boşanma isteğine ilişkin davasının KABULÜ ile tarafların (108*****602 TCKN, Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Beykapısı Mah, Cilt No:3 Hane No:615, BSN:17, 11/02/1992 doğumlu, Kemal ve Cemile oğlu, MURAT ÖZKAPLAN ile 106*****232 TCKN, 01/09/1989 doğumlu, Mehmet ve Sevim kızı, CANAN ÖZKAPLAN'ın) TMK.nın 166/1. maddesi gereğince .BOŞANMALARINA

İlişkin, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesi'ne istinaf yasa yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı davacı ve davalının yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı." şeklinde gerekçeli karar yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 19/09/2024

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Basın No: ILN02093175