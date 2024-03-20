T.C. NİZİP AİLE MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2022/199

KARAR NO : 2024/24

DAVALI : ABDULLAH ASLANHAN - T.C.No: 449*****014

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sırasında belirtilen adresinize çıkartılan tebligatların iade edilmesi nedeniyle yargılama sonucu verilen gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup, bu kapsamda;

HÜKÜM: (Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere)

1-Davacının boşanma isteğine ilişkin davasının KABULÜNE,

-Tarafların (Şanlıurfa ili, Suruç İlçesi, Dumlukuyu köy/mah. Cilt:21, Hane No:51, BSN:101 Abdulkadir ve Emine kızı, 01/08/1993 doğumlu, 262*****900 TC kimlik doğumlu, AYTEN ASLANHAN ile aynı yer BSN:115 Edhem ve Zarife oğlu, 09/08/1992 doğumlu, 449*****014 TC kimlik numaralı, ABDULLAH ASLANHAN'ın )TMK.nın 166/1. maddesi gereğince BOŞANMALARINA

2-Dosyada adli yardım talebi kabul edildiğinden başlangıçta alınması gerekli 59,30 TL başvurma harcı ve 427,60 TL karar ve ilam harcı olmak üzere toplam 486,90 TL'nin davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

3-Dosyada adli yardım talebi kabul edildiğinden yargılama gideri olarak yapılan (tebligat masrafı, bilirkişi masrafı) toplam 7.312,40 TL'nin davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

Dair, Davacının yüzüne karşı, davalının yokluğunda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar, tebliğ yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanununun 28.ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 11/03/2024

#ilangovtr

Basın No: ILN02004441