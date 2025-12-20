T.C. NİZİP 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
T.C. NİZİP 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/40 Esas
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;
Davaya konu Gaziantep ili, Nizip ilçesi, Turnalı Mahallesi 120 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın içerisinde kalan 11.495,00 m2'lik alanın tescili talep edilmekle;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı belirtilen taşınmaz hakkında üstün hak iddia edeceklerin, itirazı olanların mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur. 17.12.2025
#ilangovtr
Basın No: ILN02365332