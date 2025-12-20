  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. NİZİP 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. NİZİP 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/40 Esas

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Davaya konu Gaziantep ili, Nizip ilçesi, Turnalı Mahallesi 120 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın içerisinde kalan 11.495,00 m2'lik alanın tescili talep edilmekle;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı belirtilen taşınmaz hakkında üstün hak iddia edeceklerin, itirazı olanların mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur. 17.12.2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02365332