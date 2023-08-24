T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/646 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip İlçesi,



MEVKİİ : Kavunlu Mah.



ADA ve PARSEL NO : 194 ada 8 parsel ve 194 ada 39 parsel



VASFI : Tarla



YÜZÖLÇÜMÜ : 194 ada 8 parsel üzerinde 1,37 m²'lik alanda irtifak hakkı ve 194 ada 39 parsel üzerinde 1.219,66 m2 irtifak hakkı



MALİKİN ADI VE SOYADI : Bedia Yeşim Sayın , Muhittin Aykut Sayın



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26/06/2019 tarihli ve 1253 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/646 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 28/07/2023

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Basın No: ILN01880954