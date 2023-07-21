T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip
MEVKİİ : Güzelköy Mah.
ADA NO : 153
PARSEL NO : 3
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 344,99 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : AYŞE ŞAHİN, ELİF ŞAHİN, HÜSEYİN ŞAHİN, KAZİM ŞAHİN, MEHMET ŞAHİN, MERAL TÜYSÜZ, MUSTAFA ŞAHİN, NURGÜL ŞAHİN, ÖZGÜL ŞAHİN ve ŞIHO ŞAHİN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26/06/2019 tarihli ve 1253 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/629 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31/05/2023
#ilangovtr
Basın No: ILN01861696