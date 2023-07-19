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Resmi İlanlar T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-07-19 00:00:00 -

T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/645 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip

MEVKİİ : Kavunlu Mah.
ADA NO : 194
PARSEL NO : 47
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.657,68 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ALİ SAYIN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26/06/2019 tarihli ve 1253 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/645 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31/05/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01861420