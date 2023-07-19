T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip
MEVKİİ : Hancağız Mah.
ADA NO : 116
PARSEL NO : 7, 8 ve 9
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 3.109,89 m²'lik alanda irtifak hakkı ve 12,09 ve 74,30 m2'lik mülkiyethakkı olarak toplam 3.196,28m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ABDULKADİR YAŞAR, AHMET YAŞAR, AHMET YAŞAR, EMİNE YAŞAR, FATMA YAŞAR, HASAN YAŞAR, HÜSEYİN YAŞAR, MEHMET YAŞAR, ve MUSTAFA YAŞAR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26/06/2019 tarihli ve 1253 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/619 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31/05/2023
#ilangovtr
Basın No: ILN01861530