T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/619 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip



MEVKİİ : Hancağız Mah.

ADA NO : 116

PARSEL NO : 7, 8 ve 9

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 3.109,89 m²'lik alanda irtifak hakkı ve 12,09 ve 74,30 m2'lik mülkiyethakkı olarak toplam 3.196,28m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ABDULKADİR YAŞAR, AHMET YAŞAR, AHMET YAŞAR, EMİNE YAŞAR, FATMA YAŞAR, HASAN YAŞAR, HÜSEYİN YAŞAR, MEHMET YAŞAR, ve MUSTAFA YAŞAR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26/06/2019 tarihli ve 1253 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/619 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31/05/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01861530