T.C. NİZİP 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/531 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Gaziantep İli, Nizip



MEVKİİ : Bağlıca Mah.

ADA NO : 118 Ada 677 Parsel ve 196 Ada 2 Parsel

PARSEL NO : 118 Ada 677 Parsel ve 196 Ada 2 Parsel

VASFI : Fıstıklık

YÜZÖLÇÜMÜ : Gaziantep ili, Nizip ilçesi, Bağlıca Mahallesi 118 ada 677 parsel sayılı taşınmaz 758,11 m² ve Gaziantep ili, Nizip ilçesi, Bağlıca Mahallesi 196 ada 2parsel sayılı taşınmaz 4.521,32 m²'lik alanda irtifak hakkı ve 55,5 m²'lik mülkiyet hakkı olarak toplam 4.576,82‬ m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : ABDULLAH ŞAHİN,AYŞE GÖREN, DÖNE ASLAN, ELİF ŞAHİN, GÜLÜSTAN BOZKURT, HASAN ŞAHİN, MUSTAFA ASLAN, MÜSLÜM ŞAHİN, NECİP ŞAHİN, ŞERİF ŞAHİN VE ŞERİF ŞAHİN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 26/06/2019 tarihli ve 1253 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tapuda tesciline karar verilmesi için davacı idare tarafından mahkememizin 2022/531 Esas sayısında dava açılmıştır.



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02/06/2023

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Basın No: ILN01861471