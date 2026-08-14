T.C. NİZİP 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/371 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle Gaziantep ili, Nizip ilçesi, Çatalcam Köyü 177 ada 3 nolu parselin batısında bulunan krokide A harfi ile gösterilmiş olan 2567,80 m², 176 ada 1 nolu parselin doğu-kuzey-batısında bulunan krokide B harfi ile gösterilmiş olan 4149,29 m², 174 ada 3 nolu parselin doğu-kuzeyinde bulunan krokide C harfi ile gösterilmiş olan 5725,20m² taşınmazın davacı Ömer KILIÇ tarafından TMK.nun 713.maddesi gereğince kendi adına tescili talep edilmiş olmakla, buna herhangi bir itirazı olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri ilanen duyurulur.

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava: ÖMER KILIÇ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı)

DURUŞMA GÜNÜ: 09.09.2026

DURUŞMA SAATİ: 09:40

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Basın No: ILN02528480