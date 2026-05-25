T.C. NİZİP 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/698 Esas

DAVALI : ANGELA MAMULAT

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren H.M.K. 122 VE 127. maddeleri gereğince tebliğden itibaren iki hafta içinde cevaplarını H.M.K. 129/2 maddesi gereğince tüm delillerini bildirmek ve dilekçe eklemek, getirtilecekler için bilgileri sunmak zorunda olduğu, cevap verilmemesi halinde HMK 128. maddesi gereğince davacının dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı hususu, Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

