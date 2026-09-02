T.C. NİĞDE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/420 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/420 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Niğde İl, Merkez İlçe, EDİKLİ Mahalle/Köy, 115 Ada, 203 Parsel,de bulunan tapuda tarla vasfında olan taşınmaz

Adresi : Edikli Kasabası Yeni Mahalle Boyalık Mevkii Merkez / NİĞDE

Yüzölçümü : 4.438,77 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Edikli Belediye Başkanlığının 11.03.2026 tarih ve 110 yazısında imar planı içinde yer olduğu imar planında konut alanı ve bir kısmının da yol olarak planlandığı bildirilmiştir.

Kıymeti : 750.000,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 10:20

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Niğde İl, Merkez İlçe, EDİKLİ Mahalle/Köy, 515 Ada, 21 Parsel, de bulunan arsa vasıflı taşınmaz üzerinde 2 katlı yapı bulunduğu

Adresi : Edikli Kasabası Hürriyet Mahallesi Muslukoğlu Mevkii Merkez / NİĞDE

Yüzölçümü : 299,74 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Edikli Belediye Başkanlığının 11.03.2026 tarih ve 110 yazısında imar planı içinde yer olduğu imar planında ticari+konut alanı olarak planlandığı bildirilmiştir.

Kıymeti : 1.281.708,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 11:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 11:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 11:22

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 11:22

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Niğde İl, Merkez İlçe, EDİKLİ Mahalle/Köy, 383 Ada, 7 Parsel, Taşınmaz tarla vasfındadır.

Adresi : Edikli Kasabası Üçkuyu Mevkii Merkez / NİĞDE

Yüzölçümü : 5.257,48 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 961.383,79 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 12:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 12:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 12:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 12:25

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Niğde İl, Merkez İlçe, EDİKLİ Mahalle/Köy, 172 Ada, 16 Parsel, Taşınmaz tarla vasfındadır.

Adresi : Edikli Kasabası Kesbi Mevkii Merkez / NİĞDE

Yüzölçümü : 5.296,57 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 807.091,34 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 13:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 13:35

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Niğde İl, Merkez İlçe, EDİKLİ Mahalle/Köy, 196 Ada, 2 Parsel, Taşınmaz tarla vasfındadır.

Adresi : Edikli Kasabası Küçüktepe Mevkii Merkez / NİĞDE

Yüzölçümü : 4.615,16 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 1.406.562,31 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2026 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 14:40

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Niğde İl, Merkez İlçe, EDİKLİ Mahalle/Köy, 176 Ada, 24 Parsel, Taşınmaz tarla vasfındadır.

Adresi : Edikli Kasabası Doğantepe Mevkii Merkez / NİĞDE

Yüzölçümü : 12.915,42 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti: 1.968.051,70 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2026 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/12/2026 - 10:10

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/12/2026 - 10:10

25/08/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02539639