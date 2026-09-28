T.C. NİĞDE BELEDİYESİ

ARSA SATIŞ İŞİ İHALE İLANI

Madde 1) Aşağıda mahallesi, ada, parsel, cinsi, m² si, imar durumu, muhammen bedeli, geçici teminat bedeli ve ödeme şekli yazılı arsa; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Sayılı Maddesi gereğince Kapalı Teklif Artırma Usulüyle satışı yapılacaktır.



S NO MAHALLE ADA PARSEL CİNSİ M² İMAR

DURUMU MUHAMMEN

BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT

BEDELİ ÖDEME ŞEKLİ İHALE

TARİHİ İHALE

SAATİ 1 İlhanlı 3681 14 Arsa 39.971,03 İmalathane Tesis Alanı 69.949.302,50 TL 2.098.479,08 TL %50 PEŞİN,

KALANI 6 AY 6 TAKSİT

(Yasal Faiz Uygulanarak) 13/10/2026 15:00

Madde 2) Arsanın satış ihalesi 13/10/2026 tarihine rastlayan Salı günü saat 15:00’da, Yukarı Kayabaşı Mahallesi Süleyman Fethi Caddesi No:32 Niğde Valiliği Karşısı Niğde Belediyesi Kültür Müdürlüğü Hazım Tepeyran Kültür Merkezi Konferans Salonunda teşekkül edecek belediye encümeni huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Sayılı Maddesi gereğince Kapalı Teklif Artırma Usulü ile yapılacaktır.

Madde 3) İhaleye katılmak isteyenlerin; ihale muhammen bedelin %3’ü olan geçici teminat bedelini Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Niğde Şubesi nezdindeki TR40 0020 9000 0011 0912 0000 01 IBAN numaralı Niğde Belediyesi hesabına (açıklama kısmına işin adını belirterek) yatırmaları ve banka dekontu ile birlikte aşağıda yazılı belgeleri 12/10/2026 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar Gelirler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.



Gerçek Kişiler

İhaleye katılacağına dair dilekçe Muhammen bedelin %3’ü olan geçici teminat makbuzu veya süresiz teminat mektubu Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı fotokopisi Niğde Belediyesinden alınacak borç ilişiksizlik belgesi İhale şartnamesinin alındığına dair tahsilat makbuzu Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ve vekilin imza beyannamesi İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi Kamu ihale kurumundan yasaklı olmadığına dair taahhütname İkametgah belgesi Noter onaylı imza beyannamesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu

Tüzel Kişiler

İhaleye katılacağına dair dilekçe Muhammen bedelin %3’ü olan geçici teminat dekontu veya süresiz banka teminat mektubu Tebligata yarar adres beyanı (başvuru dilekçesinde beyan edilecek güncel adres) Niğde Belediyesinden alınacak borç ilişiksizlik belgesi İhale şartnamesinin alındığına dair tahsilat makbuzu Kamu İhale Kurumundan yasaklı olmadığına dair taahhütname Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair imzalanmış ihale şartnamesi Yetkili olarak katılacakların noter tasdikli yetki belgeleri ile imza sirküleri, vekil olarak katılacakların noter tasdikli vekâletname(ler)i Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı sureti,

Kooperatif olması halinde ise ek olarak,

Genel Kurul Yetki Kararı: Kooperatif genel kurulunun, yönetim kuruluna gayrimenkul alımı için açıkça yetki verdiğini gösteren genel kurul karar tutanağının aslı veya onaylı örneği.

Güncel Temsil Belgesi ve İmza Sirküleri: Kooperatif adına ihaleye katılan ve teklif mektubunu imzalayan kişilerin, kooperatifi temsil ve imzalamaya (bağlamaya) yetkili olduğunu gösteren ticaret sicil tasdiknamesi ve noter onaylı imza sirküleri

Ortak girişim olması halinde; iş ortaklığı beyannamesinin pilot ortak dahil tüm ortaklar tarafından ayrı ayrı imzalanması ve noter tasdikli olarak sunulması zorunludur. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu

Yukarıda istenen belgelerden bir veya birkaçının eksik olması halinde ve belirtilen saatten sonraki müracaatlar kabul edilmez. Bu gibi durumda olan istekli ihaleye katılamaz.



Madde:4) Posta ile yapılacak müracaatlar geçerli sayılacak olup faks ile yapılacak müracaatlar geçersizdir. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Posta ile yapılan teklif, son teklif sayılacaktır.



Madde:5) İhale ile ilgili şartname özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla tasdikli örnekleri mesai saatleri içerisinde 20.000,00 TL karşılığında Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden temin edilebilir ve idarede bedelsiz görülebilir. Şartname bedeli yatırmayanlar ihaleye katılamazlar.



Madde:6) İhale şartnamesinde bulunmayan hususlar hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.



Madde:7) Belediye encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.



İlanen Duyurulur.

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Basın No: ILN02555795