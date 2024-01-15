T.C. NİĞDE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
2024-01-15 00:00:00 -
T.C. NİĞDE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2023/231 Esas
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2023/231 Esas
DAVALI : FERDİ ONAT Aşağı Kayabaşı Mah. Zemerdin Sok. No:40/2 İç Kapı No:25 Niğde Merkez/ NİĞDE
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce yapılan tüm adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 06/03/2024 günü saat:9.30 'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN01966848