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Resmi İlanlar T.C. NİĞDE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. NİĞDE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
2024-01-15 00:00:00 -

T.C. NİĞDE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/231 Esas

DAVALI : FERDİ ONAT Aşağı Kayabaşı Mah. Zemerdin Sok. No:40/2 İç Kapı No:25 Niğde Merkez/ NİĞDE

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali (Banka Garanti Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce yapılan tüm adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 06/03/2024 günü saat:9.30 'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01966848