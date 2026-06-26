T.C. NİĞDE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/979 Esas

22/05/2026

KONU : İlanen Tebligat

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Mahkememizce, davalı Recai BAYRAM'ın tespit edilen adreslerine tebligat çıkartılmasına rağmen iade edildiği ve tebligata yarar açık adresi bulunmadığından tebligat yapılamamış olup, bu nedenle dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli tebligatın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Niğde İli Merkez İlçesi Ballı köyü 108 Ada 62 Parsel, 108 Ada 60 Parsel, 116 Ada 48 Parsel, 116 Ada64 Parsel,108 Ada 189 Parsel, 108 Ada 178 Parsel, 108 Ada 164 Parsel,108 Ada 151 Parsel, 107 Ada 27 Parsel,106 Ada 37 Parsel ,106 Ada23 Parsel, 105 Ada4 Parsel, 104 Ada 15 Parsel, 103 Ada 3 Parsel,101 Ada 42 Parsel, 101 Ada 37 Parsel, 115 Ada 3 Parsel, 116 Ada 26 Parsel,116 Ada 137 Parsel,116 Ada 109 Parsel, 126 Ada5 Parsel, 115 Ada 2 Parsel sayılı taşınmazların satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilmesini talep etmiş, Ortaklığın giderilmesi istemi ile açılan davada "6100 sayılı H.M.K.'nun 122/1. maddesine göre, iki hafta içinde aynı Kanunun 121,126 ve 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz ve bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ihtar olunur." hususu, İŞ BU İLANIN İLAN EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN YEDİ GÜN SONRA TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞI hususu ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02496594