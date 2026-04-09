T.C. NİĞDE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. NİĞDE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ortaklığın giderilmesine karar verilmesindendolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir ve adreste ilan ve ekinde ayrıntı bilgiye ulaşılabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN: Niğde İl, Merkez İlçe, AŞAĞIKAYABAŞI Mahalle/Köy, 2649 Ada, 3 Parsel arsadır.
Yüzölçümü : 3.648,20 m2 Kıymeti : 49.250.700,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2026 - 10:01 Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2026 - 10:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 10:01 Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 10:01
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.