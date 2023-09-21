T.C. NİĞDE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2018/684 Esas

Davacı, NİĞDE BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından Davalılar , ÇİĞDEM İNEL, ÇİĞDEM KAHRAMAN, DURSUN AYDIN, ERDAL UMUT, GONCA AYDIN, MELAHAT BİÇER, NURTEN ELGİN, SELAHİTTİN TARİKTAROĞLU, SEVGİ KIRAÇ, SEVİM KOÇKAR, TUĞBA TARİKTAROĞLU, TÜLİN DİBEK aleyhine Niğde Merkez Efendibey Mah. 215 ada 10 parselin kamulaştırılmasına ilişkin açılan davada; Mahkememizce 16/08/2019 tarihinde keşfin yapıldığı, Kadastro Bilirkişisi Ömer Çağlak, İnşaat Bilirkişisi Ahmet ARSLAN, Emrah TANRIVERDİ ve Gayrimenkul uzmanı bilirkişi Mehmet DOĞAN'ın rapor ve ek raporlarını dosyaya ibraz ettikleri, ancak raporların davalı Erdal UMUT'un bildirilen adreslerine tebligat yapılamadığından ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; bilirkişi raporlarına karşı HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve duruşma gününün 15/11/2023 günü saat 09.25'de olduğu, duruşmaya gelmediğinizde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz iş bu ilanın tebliğinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 12/09/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01894327