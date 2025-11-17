T.C. NEVŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

2025/133 SATIŞ TAŞINMAZIN



GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/133 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri :Dava konusu Nevşehir İli ,Merkez İlçesi, Esentepe Mahallesi 1528 ada 9 nolu parsel tapu kayıtlarında 582,25 m² olup '?Ev?? vasfındadır. Tapu kayıtlarında paylı mülkiyete sahip olduğu görülmüştür.-Arsa Değeri Bahse konu arsa her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanabilecek konumdadır. Arazi düz topografyaya sahiptir. Etrafında konut olarak kullanılan yapılar mevcuttur. Taşınmaz Milli İrade Caddesine 400 m mesafededir. Parsel üzerinde zemin ve normal kat olmak üzere olmak üzere toplam 2 katlı mesken vasfında, zemin katı, depo, normal katı mesken vasfında olan, mevcut durumda kullanılmayan, pvc pencere doğramalı, ahşap oturtma çatılı, yöresel taş kaplamalı, yığma taşıyıcı sistemli, 110,00 m² oturumlu bakımsız, doğalgaz tesisatı görülememiştir, bina sol tarafında bulunan üst kata çıkış merdiveni yıkılmış yapı bulunmaktadır. Taşınmaz etrafında az sıklıkta konut amaçlı yapılar bulunmaktadır. Adresi : Esentepe Mahallesi, Murat Sokak No:36 Nevşehir Merkez / NEVŞEHİR, Yüzölçümü : 582,25 m2, İmar Durumu: Var, İnşaat tarzı İmar planında ayrık nimaz 3 kata müsadeli konut alanına isabet etmektedir. Kıymeti : 8.189.490,00 TL KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 10:29

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 10:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 10:29

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 10:29

11/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02333572