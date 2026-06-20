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Resmi İlanlar T.C. NEVŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Resmi İlanlar

T.C. NEVŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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T.C. NEVŞEHİR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*
2026/74 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/74 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Nevşehir İl, Merkez İlçe, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1534 Ada, 8 Parsel,

Yüzölçümü : 405,20 m2

İmar Durumu : Tapu Kaydında Kargir Ev ve Arsa Niteliğinde

Kıymeti : 6.996.500,00 TLKDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/07/2026 - 10:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 10:23
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:23
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 10:23

15/06/2026

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02490995