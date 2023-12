T.C. NEVŞEHİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

Alacaklı QNB Finansbank A.Ş. Vekili tarafından borçlu Adem DİNÇ (Şamlı Mah. 7, Atatürk Bulvarı, No:1-8 Merkez/ AKSARAY) ve Dilek OK aleyhine Müdürlüğümüzün 2019/24703 Esas sayılı dosyasından başlatılan icra takibinde tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen borçlu Adem DİNÇ'e Örnek No 7 İlamsız Takiplerde Ödeme Emrinin, ilanen tebligat yolu ile yapılmasına karar verilmiştir. 104.944,49TL asıl alacak, 5.149,56TL akdi faiz, 7.765,00TL temerrüt faizi, 388,27TL vergiler toplamı, 227,61TL masraf, TOPLAM 118.674,93TL alacağıntahsil tarihine kadar 23/08/2019 tarihinden itibaren %32,68 faizi ve vekalet ücreti ile tahsili talebidir. Takip borcunuzu ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Müdürlüğümüze ait Banka Adı: T.Vakıflar Bankası T.A.O. Iban No: TR410001500158007308036628 hesabına ödemeniz, bir itirazınız varsa yine aynı süre içinde Müdürlüğümüze bildirmeniz, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebr-i icraya devam edileceği hususu tebligat yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur. 01/12/2023 (Sicil No:100512)

Basın No: ILN01944988