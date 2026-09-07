T.C. NEVŞEHİR İCRA DAİRESİ

2026/7731 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/7731 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapu ve bilirkişi kayıtlarına göre Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Güvercinlikli Köyü, Mahalle Ardı Mevkii, 825 Parselde kayıtlı 23.000,00 m² yüzölçümüne sahip tarla vasıflı taşınmazdır. Taşınmaz köy merkezine kuş uçuşu 4,93 km ve Nevşehir il merkezine kuş uçuşu 11,70 km mesafededir. Yerinde yapılan incelemede taşınmaz üzerinde sabit bir sulama tesisi olmamasına rağmen komşu parsellerde bulunan sulama kuyuları ile sulanabileceği görülmüş olup sulanabilir tarım arazisi niteliğinde olduğu tespit edilmiştir. Toprak yapısı itibariyle erozyon, drenaj, tuzluluk, alkalilik problemi olmayan normal derinlikte, kumlu-tınlı bünyeye sahip mutlak tarım arazisidir. Ortalama %2-3 eğime sahip taşınmaz hali hazırda bir kısmını boş bir kısmının hububat bitkisi ekili durumda olduğu görülmüştür. Taşınmazın kaydında 01/06/2026 tarih e 16264 yevmiye numarası ile "3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının a bendi uygulamasına tabidir" şerhi mevcuttur. Yapılan yazışmalar neticesinde satışa konu taşınmazın güncelleme çalışmalarının devam ettiği, taşınmaza ait güncelleme tutanağı henüz tanzim edilmediğinden taşınmazın yüz ölçümü, ada, parsel, mahalle, mevkii vb. Bilgilerinde değişiklik olabileceğinden ihaleye katılan ve teklif everen tüm katılımcıların "Kadastro güncelleme çalışmalarından doğmuş veya doğacak sonuçları tüm hukuki vecibeleri ile birlikte kabul ettikleri" göz önünde bulundurularak ihalenin bu şartlarda gerçekleştirileceği ihtar ve ilan olunur.

Yüzölçümü : 23.000,00 m² İmar Durumu :Yok Kıymeti : 5.060.000,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2026 - 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 11:00

02/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02541910