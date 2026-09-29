T.C. NEVŞEHİR İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2026/266 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/266 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Özellikleri :Satışa konu taşınmaz tapu ve bilirkişi kayıtlarına göre Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Yeni Mahalle, 89 Ada, 39 Parsel, Bodrum Kat, 1 Bağımsız Bölümde kayıtlı dükkan vasıflı taşınmazdır. Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlı olup tamamı satışa sunulmuştur. Bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz üzerindeki apartmanda toplam 2adet dükkan ile niteliği dershane ve öğrenci yurdu olan , yerinde Halk Eğitim Merkezi olarak faaliyet gösteren bina bulunmaktadır. Taşınmaz çarşı merkezinde bulunmakta olup, Kayseri Caddesine 40 m, Nissara AVM ye 50 m, Nevşehir Belediye Binasına 300 mmesafeye sahiptir. Bahse konu arsa 1/1000 uygulama imar planı içerisinde olup her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanır konumdadır. (Arsa değeri + Yapı Değeri )= (744.401,63 TL+4.115.275,00 TL)= 4.859.676,63TL olabileceği ancak taşınmazın bulunduğu bölge itibariyle alım satım kabiliyetinin yüksek olması nedeniyle bu değerden %20 daha fazla değerli olup,4.859.676,63TL x1,20 = 5.831.611,96 TL olabileceği kanaatine varılarak rapor sunulşutur.

Adresi : Yeni Mah. Lise Cad. No:10 C Nevşehir Merkez / NEVŞEHİR

Yüzölçümü: 230,00 m² Arsa Payı:230/5388 İmar Durumu: Var Kıymeti:5.831.611,96 TL KDV Oranı:%20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir, detaylar dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/11/2026 - 10:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 10:45

23/09/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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Basın No: ILN02556516