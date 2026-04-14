T.C. NEVŞEHİR İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/536 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/536 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Nevşehir İli, Merkez İlçesi, 15 Temmuz Mahallesi, 1815Ada, 2 parselde kayıtlı, 449,41 m2 yüzölçümlü 5 Katlı Betonarme Apartman Ve Arsası nitelikli ana gayrimenkulün, 253/804 arsa paylı, 3. Kat 4 bağımsız bölüm nolu dubleks mesken niteliğinde taşınmazın borçluya ait tam hissesi satışa konudur.

Kesinleşen 30/10/2025 keşif tarihli bilirkişi raporunda; "Dava konusu Nevşehir İli, Merkez İlçesi, 15 Temmuz Mahalle, Borus Mevkii 1815 Ada, 2 parselde kayıtlı, 449,41 m2 yüzölçümlü, 5 Katlı Betonarme Apartman Ve Arsası nitelikli ana gayrimenkulün, 3. Kat 4 bağımsız bölüm nolu dubleks mesken nitelikli taşınmazdır. Arsa payı 253/804 tür. Dosya kapsamında yer alan tapu kaydında; konu taşınmaz S******* Ö*** adına 1/1 hisselidir.

T.C. Nevşehir Belediye Başkanlığı İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü 55452 sayılı yazısında; 1815 ada 2 parsel ayrık nizam 4 kata müsaadeli konut alanında bulunmakta olup, İmar Planı içerisinde kalmaktadır.

Davaya konu taşınmaz az eğimli bir topoğrafyaya sahiptir. Yakın çevrelerinde 5-6 katlı binalar, Zihni Paşa Cami, Damat İbrahim Paşa Parkı, 50. Yıl Anaokulu gibi kamusal ve özel alanlar yer almaktadır. Taşınmaza ulaşım kolaydır.

Söz konusu parsel üzerinde bir adet bina yer almaktadır. Binanın bodrum katında bina ortak alanları, zemin katında 1 adet dubleks mesken, 1. Normal Katında 1 adet mesken, 2. Normal katında 1 adet mesken, 3. Normal katında dubleks mesken olmak üzere binada toplamda 4 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Konu apartman, bodrum kat, zemin kat, 3. Normal Kat ve çatı katı olmak üzere 5 kat olarak projelendirilip yapılmıştır. Binanın dış cephesi akrilik esaslı dış cephe boyalı, çatısı ahşap iskelet üzeri shingle kaplamadır. Binaya giriş zemin kattan güney cepheden sağlanmaktadır. Bina giriş kapısı alüminyum doğrama, merdiven hol ve basamakları mermer kaplamadır. Merdiven korkulukları alüminyum doğramadır. Binada asansör bulunmaktadır.

Ana taşınmazın 3. katında konumlu 4 bağımsız bölüm nolu dubleks mesken, tüm yönlere cephelidir. Onaylı mimari projesine göre 3. Katta salon, 3 oda, mutfak, antre, hol, banyo, 2 duş, wc-lavabo ve 4 balkon hacimlerinden oluşmakta olup 182 m2, çatı katta 2 oda, banyo, hol ve teras hacimlerinden oluşmakta olup 71 m2 kullanım alanlıdır. Taşınmaz toplam 253 m2 kullanım alanlıdır. Daire giriş kapısı çelik doğrama ve pencereler PVC doğramadır. İç kapıları ahşap panel, iç mekan zeminleri kısmen seramik kısmen laminat parkedir. Duvarları ve tavanları boyalıdır.

Yapılan incelemelerde 15 Temmuz Mahalle, 1815 ada 2 parsel 3. kat 4 bağımsız bölüm nolu dubleks meskenin keşif tarihi bedelinin 6.600.000,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır." denilmiştir.

İmar Durumu : Nevşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü E-40878925-115.02.01-55452 sayılı yazısında "İlimiz 15 Temmuz Mahallesi, 1815 ada, 2 parsel şehrimiz imar planında ayrık nizam 4 kata müsaadeli konut alanına isabet etmektedir." şeklinde belirtilmiştir.

Kıymeti : 6.600.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir. (Taşınmaz son takyidat raporu satış ilanı ekindedir.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 13:56

Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 13:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 13:56

Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 13:56

10/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02446337