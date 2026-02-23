T.C. NEVŞEHİR İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

2025/324 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/324 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Sümer M. Arılıkönü Mevkii, 985 ada ve 1 parselde kayıtlı 33.580,04 m2 yüzölçümüne sahip tarla nitelikli taşınmazın 1/4 hissesi satışa konudur.

Kesinleşen 19/07/2025 keşif tarihli bilirkişi raporunda; "Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Sümer Mahallesi, Arılıkönü Mevkii, 985 Ada, 1 Nolu Parsel tapuda tarla vasfında kayıtlı olup, büyüklüğü 33.580,04 m²‘dir.Taşınmazın toprak yapısı kumlu-tınlı olup halihazırda boş durumundadır. Eğimi % 4-6 arasında olup, dalgalı bir topografyaya sahiptir. Taşınmazın kadastro yolu bulunmaktadır. Kıraç tarla vasfındadır. Borçlunun hisse oranı 1/4 oranındadır. Buna göre hisse payı ise 8.395,01 m² 'dir.

985 / 1 numaralı parsel kuş uçuşu en yakın asfalt yola1,6 km,Nevşehir merkezine 5,5km mesafededir. Serbest piyasa koşullarında konum,yapı ve özellikleri göz önüne alındığında 1 m²’si 500 TL ‘dir. Buna göre ; 985/ 1Nolu Parselin 1/4 Hissesinin Değeri =8.395,01 m²x500 TL=4.197.505TL Sonuç Olarak ; 985 / 1Nolu Parselin 1/4 Hissesinin Değeri=8.395,01 m²x500 TL =4.197.505TL " denilmiştir.

İmar Durumu :Nevşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü E-40878925-115.02.01-51826sayılı yazısında "şehrimiz imar planı dışında kalmaktadır." şeklinde belirtilmiştir. (belediye imar yazı alıntısıdır)

Kıymeti : 4.197.505,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında yazılı olduğu gibidir.

(Tapu son takyidat kaydı, ilan ekinde mevcuttur)

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 11:48

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 11:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 11:48

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/05/2026 - 11:48

19/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr

Basın No: ILN02406790