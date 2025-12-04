T.C. NEVŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



ESAS NO : 2025/206 Esas

DAVALI : ABDURRAHMAN YILMAZ

T.C. Kimlik No : 285****594

Davacı Ali Yılmaz tarafından davalı olarak tarafınıza aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Taşkın Bina Yapımı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında; Dava konusu Nevşehir ili Merkez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1533 ada 9 parsel sayılı taşınmazın arsasını davacı Ali Yılmaz'ın tüm parasını ödeyerek 1976 yılında satın aldığını, bu taşınmaz üzerine 1977 yılında 4 katlı 3 kat bir teras olmak üzere bina yaptırdığını, davacı Ali Yılmaz'ın dava konusu taşınmaz üzerine yaptırdığı binanın değeri, arsanın değerinden yüksek olduğunu, davalı Abdurrahman Yılmaz'ın dava konusu taşımazı Mahmut Çiçekli'ye devrettiğini, davacının ölümü halinde mirasçıların açacakları davaların önüne geçmek için davalı Abdurrahman Yılmaz tarafından alınmış bir tedir olarak muvazaalı olarak taşınmaz davalı Mahmut Çiçekli'ye devredildiği anlaşıldığından dava konusu Nevşehir ili Merkez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1533 ada 9 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının iptali ve davacı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır.

Sayın Abdurrahman Yılmaz mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen mernis adresinize dava dilekçesi davetiye çıkarılmış olup, adreste ikamet etmediğiniz gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır.

Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli ilanen tebliğine karar verilmiştir.

1-İkamet adresi kesin olarak bilinmeyen davalı Abdurrahman Yılmaz "Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, ilk itirazlarınız varsa ileri sürebileceğiniz, durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içerisinde hazırlanmasının çok zor yahut imkansız olduğu durumlarda yine bu süre zarfında bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere ek süre talebinde bulunabileceğiniz süresi içerisinde cevap vermediğiniz takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, cevap dilekçesinin verilmesinden sonra cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur." hususu;

2-Duruşma Günü: 25/12/2025 günü saat: 10.50'ye duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve tensip zaptı ile duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilan edildiği tarihten itibaren 7 günlük süre içerisinde tebliğ edilmiş sayıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.

