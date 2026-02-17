T.C. NEVŞEHİR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2024/327

KARAR NO : 2025/699

Davacı Rahime BAYRAKTAR tarafından davalılar Yavuz ERSOY ve diğerleri aleyhine Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılaması sonunda Mahkememizin 09/05/2025 tarihli hükmünde;

HÜKÜM: Davanın KABULÜ ile;

Nevşehir İli Merkez İlçesi Kaymaklı Köyü 0 Ada 41, Parsel sayılı, 0 Ada 416 Parsel sayılı, 0 Ada 2404 Parsel sayılı, 0 Ada 2948 Parsel sayılı, 0 Ada 3556 Parsel sayılı,0 Ada 4654 Parsel sayılı, 0 Ada 5272 Parsel sayılı,0 Ada 5999 Parsel sayılı, 0 Ada 6515 Parsel sayılı, 0 Ada 7096 Parsel sayılı, 0 Ada 7412 Parsel sayılı, 0 Ada 8643 Parsel sayılı, 0 Ada 9496 Parsel sayılı, 0 Ada 9626 Parsel sayılı,0 Ada 9647 Parsel sayılı, 0 Ada 9650 Parsel sayılı, 0 Ada 9651 Parsel sayılı,

Taşınmazlardaki ORTAKLIĞIN TÜM YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE BİRLİKTE UMUMA AÇIK SURETLE SATIŞININ YAPILARAK GİDERİLMESİNE,

Taşınmazların satış bedelinin tapu kaydındaki payları oranında ölü bulunmaları halinde ise veraset ilamındaki hisseleri oranında paydaşlara dağıtılmasına,

Davalı Yavuz ERSOY TC.45763728686

Yukarıda ismi yazılı davalının adres kayıt sistemindeki (mernis) yurtdışı adresine çıkartılan gerekçeli karar tebligatının iade edildiği, başkaca adresinin bulunamadığı, yargılama aşamasında ve sonrasında tesbit edilmiştir.

"T.K.10.maddesinin 2.fıkrasında yapılan değişiklik ile adres kayıt sistemindeki adres, başkaca araştırma yapılmasını gerekli kılmayan son adres olarak kabul edilmiştir. Bu durumda, ne tebligatı çıkartan merciin ne de posta memurunun başkaca bir adres araştırması yapmasına gerek bulunmamaktadır." hükmü gereğince, yurt içi tebligatların iade dönmesi, yurt dışı adresleri tebligat için yeterli adres olmadığından,7201 Sayılı Kanunun 28-31.maddeleri gereğince, davalılar hakkında ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren15 gün sonra yukarıda adı geçen davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden sonra davalı tarafından yasal süresi içerisinde istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02400759