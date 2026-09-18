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Resmi İlanlar T.C. NEVŞEHİR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. NEVŞEHİR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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T.C. NEVŞEHİR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

Sayı : 2026/1051 Esas
09.09.2026
 
Konu : GAİPLİK İLANI.

Davacı MEHMET TAŞPINAR ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen NAZLI TAŞPINAR gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09.09.2026

GAİP

TC KİMLİK NO : 12029852874 ADI SOYADI : NAZLI TAŞPINAR
BABA ADI : ABDURRAHMAN RUHİ
ANA ADI : MERYEM
DOĞUM TARİHİ : 21/01/1977
DOĞUM YERİ : NEVŞEHİR

#ilangovtr

Basın No: ILN02549601