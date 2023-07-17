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Resmi İlanlar T.C. NEVŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. NEVŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-07-17 00:01:00 -

T.C. NEVŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/324 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : NEVŞEHİR MERKEZ

MEVKİİ : BOKLUDAĞ
PAFTA NO :
ADA NO : 947
PARSEL NO : 29
VASFI :
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKİN ADI VE SOYADI :

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :

a) Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde), iş bu tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlerine idare yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceğiniz,

b) Açılacak bu davalara husumetin Nevşehir Valiliği İl Özel İdaresine yöneltilmesi gerekeceği,

c) Kamulaştırma kanununun 14. maddesinde öngörülen süre içerisinde (tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde) kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davası açtığınız takdirde dava açtığınızı ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan Nevşehir Valiliği İl Özel İdaresi adına tescil edileceği,

d) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli adınıza VakıfBank Nevşehir Şubesi adına yatırılacağı,

e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi, tebliğ veya ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi,

f) Bu konuda hak iddia eden kimselerin mahkememize müracaat etmeleri 2942 Sayılı Kamulıştarmı Kanunun 10. Maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02/06/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01859832