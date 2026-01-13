  • İSTANBUL
Resmi İlanlar T.C. NEVŞEHİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. NEVŞEHİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2025/452 Esas
17.12.2025
 
Konu : İlan Metni

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi talep edilen şahısların gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 17.12.2025

1.GAİP

TC KİMLİK NO : 398*****488
ADI SOYADI : RECEP ÖZKUL
BABA ADI : İBRAHİM
ANA ADI : AYİŞE
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1884
DOĞUM YERİ : AVANOS

2.GAİP

TC KİMLİK NO : 398*****542
ADI SOYADI : ZEYNEP ÖZKUL
BABA ADI : HASAN
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1894
DOĞUM YERİ : NEVŞEHİR

Basın No: ILN02377295