T.C. NEVŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/382 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Nevşehir ili, Merkez, Balcın

MEVKİİ : Vığla

PAFTA NO :

ADA NO : 129

PARSEL NO : 66

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.338,85

MALİKİN ADI VE SOYADI : İZZET BUYRUKBİLEN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/382 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

Nevşehir ili, Merkez İlçesi, Balcın Köyü, Vığla Mevkii, 129 Ada 66 Parselde parsel sayılı taşınmazın kamulaştırmabedelinin tespiti ile tescil davasında tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırmaişlemine karşı idari iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıdadava açabileceğiniz, açacağınız davada husumetin Nevşehir İl Özel İdaresineyöneltmeniz bu süre içerisinde dava açtığınız ve yürütmenin durdurulması kararı aldığınızıbelgelendirimediğiniz takdirde kamulaştırmaişleminin kesinleşeceğive mahkemecetespit edilecek kamulaştırmabedeli üzerinde taşınmazmalın kamulaştırmayapan idare adına tescil edileceği mahkemecebelirlenecek olan kamulaştırma bedelinin Nevşehir VakıfBankasınaadınıza yatırılacağı konuya ve taşınmazmalın değerine tüm savunma ve delillerinizitebliğtarihindenitibaren 10 gün içerisinde mahkememizeyazılı olarak bildirmenizhususu tebliğ olunur.16/05/2023

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Basın No: ILN01836655